Seçime iki gün kala belediye gelirlerine tırpan

Seçime giderken belediyeleri mali açıdan zora düşürecek yeni bir Cumhurbaşkanı kararı daha yayımlandı. Yeni düzenlemeyle büyükşehir, il ve ilçe belediyelerin bütçe paylarından yapılacak kesinti oranı yükseltildi.

CHP Yerel yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, yeni kesintiyle muhalif belediyelerin seçim öncesi mali yönden zora düşürülmesinin hedeflendiğini belirtirken, “Bu düzenlemeyle muhalif belediyeleri cezalandırdıklarını düşünüyorlar, ancak asıl vatandaşı cezalandırıyorlar” eleştirisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla, Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere ilişkin esaslarda değişiklik yapıldı.

Seçime iki gün kala Cuma (bugün) yayımlanan kararla, 9 Mart 2023 tarihli bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenleme kapsamındaki borç kesintileri de belediye paylarından kesilecekler arasına dahil edildi. Yeni düzenlemeyle bu borçlar nedeniyle belediye gelirlerinden yapılacak yüzde 40 oranındaki kesintiye yüzde 10, yüzde 25 oranında yapılan kesintiye de ilave yüzde 25 kesinti uygulanacak. Dolayısıyla belediyelere bütçeden aktarılacak kaynaklar azalmış olacak.

VATANDAŞI CEZALANDIRIYORLAR

Düzenlemeye ilişkin SÖZCÜ’nün sorularını yanıtlayan Seyit Torun, iktidarın hem büyükşehir hem de il ve ilçe belediyelerinin seçim ortamında elini kolunu bağlamaya çalıştığını söyledi. İktidarın kendi partisine mensup belediyelerine farklı yöntemlerle kaynak aktardığı için bu kesintilerin iktidar belediyelerini fazla etkilemeyeceğini ifade eden Torun, şu değerlendirmeyi yaptı:

“İktidar, ne yaparız da belediyeleri başarısız gösteririz düşüncesinde. Bunun için ne gerekiyorsa yapılıyor. Zaten kendi belediyelerine her türlü kamu kaynağını aktarıyorlar. Bizim yönettiğimiz belediyeleri finansal soruna sokup hizmet veremez hale getirmek istiyorlar. Halbuki belediyelerimiz selde, depremde, afette sürekli halkın yanında, her yere yetişmeye çalışıyor. Belediyelere sürekli görev ve maliyet yükledikleri halde kaynağı aktarmıyorlar. Parayı keserek belediyelerimizi hizmet edemez hale getirmeyi, bu yolla cezalandırmayı düşünüyorlar. Ancak asıl vatandaşı cezalandırıyorlar.”