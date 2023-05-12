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12 Mayıs 2023
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Seçime iki gün kala hayali hastane temeli attılar

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Bir otelde yaptığı konuşmada sarf ettiği, “Erdoğan’ı üzecek hareket yapanların kulağını koparırız” ifadeleriyle sosyal medyada gündem olan AKP Çankırı Milletvekili Salim Çivitçioğlu yeni bir skandala imza attı. Yeniden milletvekili adayı olan Çivitçioğlu, seçime iki gün kala sosyal medya hesabından bir grup partilisiyle, iş makinelerinin önünde çekilen fotoğrafı, “400 Yatak kapasiteli, tam donanımlı hastanemizin temelini attık. Hayırlı uğurlu olsun Çankırı’m” ifadeleriyle paylaştı.

TEPKİLER ÜZERİNE PAYLAŞIMINI DEĞİŞTİRDİ

Paylaşım sonrası sosyal medyada, “Temel varsa, mikser nerede”, “Temel atma töreninde neden Vali ve bürokratlar yok” yorumları yapılınca, Çivitçioğlu, paylaşımının başlığını, “Hastanemizin çalışmalarını başlattık” diye değiştirdi.

HASTANE BEŞ YILDIR GÜNDEMDE

SÖZCÜ Muhabirinin yaptığı araştırmada, beş yıldan bu yana vatandaşın hastane talebinin AKP iktidarınca yerine getirilemediği, AKP’lilerin bile milletvekillerini bu konuda eleştirdiği bilgisine ulaştı. 81 bin 786 metrekare alan üzerine 5 katlı inşa edilecek hastanenin, yaklaşık üç ay önce başlayan ihale sürecinin de henüz sonuçlanmadığı  ortaya çıktı.

ASKERİ BİRLİĞİN SAHASI

Öte yandan Çivitçioğlu’nun temel atma törenine ev sahipliği yapan alanın bir askeri birliğin futbol sahası olduğu ortaya çıktı.

ŞOVA İTİRAZ EDEN BÜROKRAT GÖREVDEN ALINDI İDDİASI

Kepçe ile sahanın kenarındaki yamaçta küçük bir kazı yapıldığını, hayali temelin siyasi şov olduğunu ve daha önce planlandığını belirten İl Özel İdaresi bürokratları, “Hayali hastane temeli atılması ve bunun büyük bir siyasi şova dönüştürülmesi daha önce yapılacaktı. İl Özel İdare Genel Sekreteri Hasan Yıldız bu şovu kabul etmeyince 5 Mayıs Cuma günü mesai bitiminde görevden alındı” iddiasında bulundu.

Alaturka Online
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