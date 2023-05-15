Seçime katılım oranı ne kadar, yüzde kaç?

64 milyon seçmenin bulunduğu, 14 Mayıs seçimlerinde vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için sandık başına gitti. Henüz resmi rakamlar açıklanmamasına rağmen sandık başına giden seçmen sayısını 55 milyon civarında olması bekleniyor.

SEÇİME KATILIM ORANI NE KADAR, YÜZDE KAÇ?

14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilen seçimlerde katılım oranı yüzde 84 ile 86 arasında bekleniyor. Yani yaklaşık 15’lik kesim sandığa gitmedi.

2023 CUMHURBAŞKANLIĞI – MİLLETVEKİLİ SEÇİMİNDE KAÇ SEÇMEN VAR?

Yurt içinde 60 milyon 697 bin 843 seçmen bulunuyor ve 4 milyon 904 bin 672 seçmen ilk kez oy kullanıyor. Yurtdışında ise 3 milyon 416 bin 498 seçmen bulunuyor ve 277 bin 646 seçmen ilk kez oy kullanıyor. Toplamda, 14 Mayıs’ta yurt içi ve yurt dışında toplam 64 milyon 113 bin 941 seçmen oy kullanıyor.