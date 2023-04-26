Seçime sayılı günler kala Kanal İstanbul ihaleleri hız kesmiyor

Kanal İstanbul’un çevresinde Arnavutköy Baklalı’nın el değmemiş toprakları üzerinde 5 etap halinde inşa edilecek konutlar için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ tarafından başlatılan ihale sürecinde bir imza daha atıldı.

Baklalı köyünde 925 konut, 8 dükkan ve 1 adet camiden oluşan 5’inci etap için 25 Kasım 2022’de düzenlenen ihale, 1 milyar 143 milyon 534 bin liralık en düşük teklifin sahibi Gürtaş Yapı Endüstri ve Ticaret A.Ş’nin oldu.

Şirket ile TOKİ arasında 13 Şubat 2023’te sözleşme imzalandı. İnşaatların 2 Aralık 2024’te tamamlanması öngörülüyor.

TOPLAM 4 MİLYARLIK İHALE 2 ŞİRKETE GİTTİ

844 konutluk 1.etabın ihalesi 1 milyar 159 milyon TL’ye aynı şirketin yani Gürtaş Yapı’nın olmuştu.

716 konut ve 10 dükkan oluşan 2.etabın ihalesini Ankara merkezli Yılkanur İnşaat, 763 milyon TL’ye almıştı. 826 konut ve bir adet ilköğretim okulundan oluşan 4. etabın inşaatı için açılan ihaleyi, 977 milyon 700 bin TL bedel ile yine Yılkanur İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş kazanmıştı.

Şu ana kadar toplam 3 bin 311 konutluk dört etap için aynı iki şirket ile 4 milyar liralık sözleşme imzalanmış oldu.

İPTAL EDİLEN İHALE İÇİN YENİ TARİH AÇIKLANMADI

TOKİ’nin 5 etaplık projesinde geriye 621 konut ve 10 adet dükkandan oluşan 3’üncü etabın ihalesi kaldı. 3’üncü etap için düzenlenen 3 ihale; iki kez tekliflerin yüksek gelmesi nedeniyle bir kez de teklif veren çıkmaması nedeniyle iptal edilmişti.

En son 13 Şubat tarihinde iptal edilen ihalenin ardından bu etap için yeni ihale tarihinin açıklanması bekleniyor.