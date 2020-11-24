Seçimi kaybeden Trump evsiz kaldı

Geçen haftalarda sadece ABD kamuoyunu değil uluslararası kamuoyunun da gündemine oturan başkanlık seçimlerinden mağlup ayrılan ve 2021 yılının Ocak ayında görevi Demokratlar’ın adayı Joe Biden’a bırakacak olan Donald Trump’ı zor günler bekliyor…

Resmi sürece göre Ocak ayında Beyaz Saray’ı Biden’a bırakmak zorunda olan Trump’ın kendine ait golf kulübü ve üyelere özel tesisi Mar-a-Lago’da kalması bekleniyordu. ABD basınında “Kış Beyaz Sarayı” olarak bilinen 126 odalı tatil köyünde yaşaması beklenen Trump’ın Florida’daki Palm Beach şehir konseyi ile 1993 yılında yaptığı bir anlaşma ortaya çıktı.

SEMT SAKİNLERİ RAHATSIZ

1993 yılında Trump’ın malikanesini ve arazisini genişleterek üyelere özel bir tatil köyü ve golf kulübüne dönüştürmek ve bir işletme olarak kullanması için şehir konseyi ile anlaştığını yazan ABD ve İngiliz basını, bu anlaşma kapsamında Trump’ın Mar-a-Lago’da maksimum 21 gün kalabileceğini yazdı. Bu konaklamaların tek seferde 7 günü geçmemesi gerektiğini hatırlatan basın, böylelikle Trump’ın burada uzun süre konaklayamayacağını aktardı.

İngiliz The Times, bölgede yaşayan sakinlerin Trump’ın muhitte yaşamasından ve arazisini ve yapılarını artırmasından rahatsızlık duyduklarını aktardı. Gazeteye konuşan bir bölge sakini ve emlak danışmanı Carina Bendeck, “İnsanları karşısına alıyor. Geçen yıl resmi olarak ikametini New York’tan Florida’ya sadece vergi sebebiyle taşıdı” dedi.

Öte yandan New York Times, bu anlaşmazlığın Trump’ın dertlerinden sadece biri olduğunu hatırlattı. Gazete, Trump’ın önceki seçimlere karışması ile ilgili soruşturmayı engellediğine dair iddialarla ve eski yetişkin filmleri oyuncusu Stormy Daniels ve eski Playboy mankeni Karen McDougal’a sus payı verdiğine yönelik iddiaların olduğunu yazdı. New York Times, Trump’ın başkanlığını kullanarak finansal anlaşmalara imza attığını da aktardı.