Seçimin kaderini onlar belirleyecek

Resmi olmayan sonuçlara göre 14 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, 27 milyon 88 bin 360; Kemal Kılıçdaroğlu, 24 milyon 568 bin 196; Sinan Oğan, 2 milyon 829 bin 634 oy aldı.

Oğan ilk turda elenirken, yüzde 51’i bulamayan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ikinci tura kaldı. Oğan’ın oylarının yanı sıra oy kullanmayan seçmen sayısı ve geçersiz oylar da 28 Mayıs’taki ikinci tur için belirleyici olacak.

GEÇERSİZ OY VE SANDIĞA GİTMEYEN SEÇMEN REKORU

AKP’nin iktidara geldiği 2002 seçimleriyle birlikte şimdiye kadar halk, (yerel seçimler hariç) beş kez milletvekilliği, üç kez halkoylaması, iki kez hem cumhurbaşkanlığı hem milletvekilliği için sandık başına gitti.

10 seçimin toplam verilerine göre oy kullanmayan seçmen sayısı 94 milyon 522 bin 656, geçersiz oy sayısı ise 9 milyon 663 bin 15 oldu.

21 Ekim 2007 günü yapılan Anayasa Değişikliği Halkoylaması en çok oy kullanılmayan seçim olarak Türk siyasi tarihine geçti. Bu seçimde 13 milyon 870 bin 933 vatandaş sandığa gitmedi.

7 Haziran 2015 Milletvekilliği Seçimi’nde ise geçersiz oy rekoru kırıldı. Sandıklardan çıkan 1 milyon 344 bin 224 oy geçersiz sayıldı.

Söz konusu 10 seçime ilişkin seçmen ve geçerli/geçersiz oy istatistikleri şöyle:

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Seçimi

Seçmen sayısı: 64 milyon 113 bin 941

Oy kullanan seçmen sayısı: 55 milyon 761 bin 445

Oy kullanmayan seçmen sayısı: 8 milyon 352 bin 496

Geçerli oy sayısı: 54 milyon 724 bin 880

Geçersiz oy sayısı: 1 milyon 36 bin 565

2018 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Seçimi

Seçmen sayısı: 59 milyon 367 bin 469

Oy kullanan seçmen sayısı: 51 milyon 29 bin 928

Oy kullanmayan seçmen sayısı: 8 milyon 337 bin 541

Geçerli oy sayısı: 48 milyon 562 bin 84

Geçersiz oy sayısı: 1 milyon 126 bin 626

16 Nisan 2017 Anayasa Değişikliği Halkoylaması

Seçmen sayısı: 58 milyon 291 bin 898

Oy kullanan seçmen sayısı: 49 milyon 798 bin 855

Oy kullanmayan seçmen sayısı: 8 milyon 493 bin 43

Geçerli oy sayısı: 48 milyon 936 bin 604

Geçersiz oy sayısı: 862 bin 251



1 Kasım 2015 Milletvekilliği Seçimi

Seçmen sayısı: 56 milyon 949 bin 9

Oy kullanan seçmen sayısı: 48 milyon 537 bin 695

Oy kullanmayan seçmen sayısı: 8 milyon 411 314

Geçerli oy sayısı: 47 milyon 840 bin 231

Geçersiz oy sayısı: 697 bin 464

7 Haziran 2015 Milletvekilliği Seçimi

Seçmen sayısı: 56 milyon 608 bin 817

Oy kullanan seçmen sayısı: 47 milyon 507 bin 467

Oy kullanmayan seçmen sayısı: 9 milyon 101 bin 350

Geçerli oy sayısı: 46 milyon 163 bin 243

Geçersiz oy sayısı: 1 milyon 344 bin 224

12 Haziran 2011 Milletvekilliği Seçimi

Seçmen sayısı: 52 milyon 806 bin 322

Oy kullanan seçmen sayısı: 43 milyon 914 bin 948

Oy kullanmayan seçmen sayısı: 8 milyon 891 bin 374

Geçerli oy sayısı: 42 milyon 941 bin 763

Geçersiz oy sayısı: 973 bin 185

12 Eylül 2010 Anayasa Değişikliği Halkoylaması

Seçmen sayısı: 52 milyon 51 bin 828

Oy kullanan seçmen sayısı: 38 milyon 369 bin 99

Oy kullanmayan seçmen sayısı: 13 milyon 682 bin 729

Geçerli oy sayısı: 37 milyon 644 bin 37

Geçersiz oy sayısı: 725 bin 62

21 Ekim 2007 Anayasa Değişikliği Halkoylaması

Seçmen sayısı: 42 milyon 690 bin 252

Oy kullanan seçmen sayısı: 28 milyon 819 bin 319

Oy kullanmayan seçmen sayısı: 13 milyon 870 bin 933

Geçerli oy sayısı: 28 milyon 167 bin 661

Geçersiz oy sayısı: 651 bin 658

22 Temmuz 2007 Milletvekilliği Seçimi

Seçmen sayısı: 42 milyon 799 bin 303

Oy kullanan seçmen sayısı: 36 milyon 56 bin 293

Oy kullanmayan seçmen sayısı: 6 milyon 743 bin 10

Geçerli oy sayısı: 35 milyon 49 bin 691

Geçersiz oy sayısı: 1 milyon 6 bin 602

3 Kasım 2002 Milletvekilliği Seçimi

Seçmen sayısı: 41 milyon 407 bin 27

Oy kullanan seçmen sayısı: 32 milyon 768 bin 161

Oy kullanmayan seçmen sayısı: 8 milyon 638 bin 866

Geçerli oy sayısı: 31 milyon 528 bin 783

Geçersiz oy sayısı: 1 milyon 239 bin 378