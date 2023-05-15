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15 Mayıs 2023
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Seçimin sürprizi MHP: Anket sonuçlarını boşa çıkardı

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

MHP, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde kesin olmayan sonuçlara göre, 5 milyon 422 seçmenin oyunu aldı, partinin oy oranı ise yüzde 10.06 olarak kaydedildi. MHP, 24 Haziran 2018’te yapılan seçimlere göre milletvekili sayısı 1 azaldı.

MHP’nin oylarının sadece 1 puan gerilemesi dikkat çekti. Seçim öncesi yapılan anketlerde MHP’nin oy oranı yüzde 6-7 bandında görünüyordu.

Partinin genel başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantılarında yaptığı konuşmalarda anket şirketlerine tepki göstererek “alayınızı çılgına döndüreceğiz” değerlendirmesi yapmıştı. MHP’nin en yüksek oy aldığı şehir yüzde 28.61 ile Osmaniye oldu.

MHP HANGİ BÖLGEDE NE KADAR OY ALDI

MHP 2018’DE NE KADAR OY ALMIŞTI?

MHP, 2018 seçimlerinde yüzde 11,10 oy almış ve toplam 49 milletvekili çıkarmıştı. Türkiye genelinde 5 milyon 564 bin 514 kişinin oyunu alan MHP’nin oy oranının en yüksek olduğu il ise yüzde 31.91 ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin memleketi Osmaniye olmuştu.

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