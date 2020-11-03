Seçimlere Saatler Kala Başkent Alarmda 

Başkent Washington, 3 Kasım seçimleri sonrasında çıkabilecek olası şiddet olaylarına karşı hazırlıklarını tamamladı. Özellikle Beyaz Saray ve çevresinde bulunan işyerleri ve mağazalar, kapı ve camlarını tahtalarla kapladı.

Seçime saatler kala hala gerekli tedbirleri almayan mağaza ve işyerlerindeyse çalışmalar sürüyor. Bazı mağazalar olası olaylara müdahale edebilmek amacıyla özel güvenlik görevlilerinin sayısını arttırdı.

Seçim gecesi çıkabilecek olaylar için de yerel güvenlik güçleri alarmda.

Başkent Washington’un emniyet müdürü Peter Newsham, geçen hafta yaptığı açıklamada kayda değer bir şiddet ihbarı almadıklarını ama birkaç kalabalık grubun gösteri düzenlemek için izin istediğini söyledi. Seçim günü başkent Washington ve çevresindeki tüm polis memurları görevli olacak. Bu süreçte izin taleplerine sınırlama getirildi. Newsham, kente girişlerde bir kısıtlama olmayacağını ancak, şiddet ve kargaşaya da izin vermeyeceklerini söyledi.

Belediye Başkanı Murial Bowser da, seçim sonuçlarına bağlı olası şiddet olaylarında Ulusal Muhafızlar’ı göreve çağırmayı düşünmediğini ancak hali hazırda teyakkuz halinde olduklarını dile getirdi.

Beyaz Saray’ın önündeki Lafayette Park’a girişler de bariyerlerle kapatıldı.

USA Today’in haberine göre, geçen hafta George Washington Üniversitesi, öğrencilerine, şiddet olayları nedeniyle yaşanacak karışıklıklar dolayısıyla dışarı çıkamayabilecekleri, dolayısıyla bir kasırga ya da kar fırtınasına hazırlanır gibi, birkaç günlük gıda, ilaç ve diğer ihtiyaçlarını stoklamaları çağrısında bulundu.

Başkentteki bazı işyerleri olası şiddet olaylarına yönelik önlemler kapsamında seçim günü kapalı olacağını duyurdu. Bazı işyerleriyse olayların hafta boyunca devam edebileceği öngörüsüyle hafta başına kadar kapalı olacak.