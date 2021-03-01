Seçmen ekonomiyi başarısız buluyor

AREA Araştırma Şirketi’nin şubat ayı anketinde AKP’nin ekonomi politikasına soğuk duş çıktı. “Türkiye Siyasi Gündem Araştırması Şubat 2021” başlıklı çalışmaya göre toplam seçmen arasında AKP’nin ekonomi politikasını başarılı bulanların oranı yüzde 22.9, başarısız bulanların oranı da yüzde 67.1 oldu. Yüzde 10’luk kesim de görüş bildirmedi.

Cumhur İttifakı ortağı MHP’li seçmenlerin yüzde 67.6’sı AKP’nin ekonomi politikasını başarısız bulurken, başarılı bulanların oranı sadece yüzde 22 oldu. AKP’lilerin de neredeyse yarısı kendi partilerinin ekonomide başarısız olduğunu bildirdi. İktidarı ekonomide başarılı bulan AKP’lilerin oranı yüzde 58.6 olarak belirlendi. “Başarısız” diyenlerin oranı da yüze 27.3 oldu. Çalışmada ayrıca halkın yüzde 50’sinden fazlasının Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni başarısız bulduğu gözlenirken, “başarılı” diyenlerin oranı yüzde 38.9 oldu. Araştırma 7 büyükşehirde 18 – 24 Şubat 2021 tarihleri arasında yapıldı.