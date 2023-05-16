Seçmen kağıdı ikinci turda geçerli mi? Aynı sandıkta mı oy kullanılacak?

Cumhurbaşkanlığı seçimi kesin olmayan sonuçlara göre ikinci tura kaldı. Türkiye, 14 gün sonra ikinci kez sandık başına gidecek. Vatandaşlar ilk kez uygulanacak ikinci tur öncesinde seçmek kağıdını tekrar kullanıp kullanmayacağını araştırıyor.

SEÇMEN KAĞITLARI 2. TUR SEÇİMLERDE GEÇERLİ Mİ?

Seçmenler ikinci tur için 28 Mayıs’ta sandığa gidecek. Seçmen bilgi kağıtları ikinci tur seçimlerde de geçerli olarak oy kullanacak.

İKİNCİ TUR SEÇİMLERDE AYNI SANDIKTA MI OY KULLANILACAK?

İkinci tur için sandık başına gidecek seçmenler, ilk seçimde oy kullandıkları okul ve sandıklarda bir kez daha oy verecek.