Seçmen kaydı sorgulama: Seçmen kaydım nerede?

Ülke genelinde gerçekleştirilecek seçimler için kısa bir süre kaldı. “Nerede oy kullanacağım” sorusuna yanıt arayan seçmenler e-Devlet sayfası üzerinde seçmen kaydıaraştırıyor.

SEÇMEN KAYDIM NEREDE?

Mayıs ayında gerçekleştirilecek olan 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için seçmen kaydı YSK sitesi üzerinden ya da e-Devlet’ten sorgulanabiliyor.

E-Devlet kapısına TC kimlik numarası ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra “Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama” sayfası üzerinden sorgulama yapılabiliyor.

Ayrıca seçmen kaydının nerede olduğunu öğrenmek için e-Devlet üzerinden “Aynı Hanede İkamet Eden Kişi Belgesi Sorgulama” uygulaması kullanılabiliyor.

OY KULLANIRKEN GEREKEN BELGELER NELER?

Sandık başına gelen seçmen; Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan; Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Geçici Kimlik Belgesi, nüfus cüzdanı, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmî nitelikteki belgelerden birini başkana verir ve seçmen sıra numarasını söyler. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamaz. (298/87, 91).

Belediyeler ile köy veya mahalle muhtarlarınca düzenlenip onaylanan kimlik belgeleri seçmenin kimliğinin tespitinde geçerli değildir (298/87).

Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olmayan resimli ve resmî bir kimlik belgesi ibraz eden seçmenin oy kullanabilmesi için, bu belgelerin yanında ayrıca seçmen bilgi kâğıdını veya nüfus müdürlüklerince verilmiş nüfus kayıt örneğini ibraz etmesi şarttır.