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12 Nisan 2023
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Seçmen ne istiyor?

Alaturka Online
Alaturka Online

TÜRKİYE, 14 Mayıs’taki seçime kilitlenirken liderler gezilerine devam ediyor. Adaylar vaatlerini sıralarken seçmen hangilerine ikna olacak? Son anketlerden çıkan sonuçlar ne anlatıyor? Hangi parti ve ittifak hangi bölgelerde daha avantajlı?

Can Coşkun’un moderatörlüğünde dört dörtlük konuklar bir araya geliyor, farklı uzmanlık alanlarıyla gündemi yorumluyor. Dört Çarpı Dört’ün bu haftaki konukları; SÖZCÜ yazarı İsmail Saymaz, Devlet Eski Bakanı Önay Alpago, Siyaset Bilimci Prof. Dr. Behlül Özkan, Siyaset Bilimci Özgün Emre Koç ve Kamuoyu Araştırmacısı Ulaş Tol olacak.

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