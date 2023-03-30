‘Seçmen sayısında anormal bir artış yaşandı’ YSK’ya başvuru yapıldı

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yıldız, seçmen sayısında anormal artış yaşandığı gerekçesiyle YSK’ya başvuruda bulundu.

“BÜYÜK ÖNEM ARZ EDİYOR”

Burada gazetecilere konuşan Murat Yıldız, araştırılma isteminin, bazı basın yayın organlarında yer alan seçmen sayısındaki anormal artış iddialarıyla ilişkili olduğunu belirterek, “Günlük seçmen sayısı ile oy verme günü seçmen sayılarındaki anormal artışın nereden kaynaklandığının araştırılması, ayrıca yurt dışında doğan seçmen sayısının kaç kişi olduğu ve anormal oy artışında etken olup olmadıklarının araştırılması, seçim ve sandık güvenliği ve Türk seçmeninin iradesinin sandığa yansıtılması bakımından önem arz etmektedir” dedi.

YSK’YI GÖREVE ÇAĞIRDI

Zafer Partisi’nin Türk milletinin siyasetteki temsilcisi olduğunu ifade eden Yıldız, “Gerçek seçmen iradesinin sandığa yansıtılması, seçim ve sandık güvenliğinin sağlanması bakımından haklı talebimizin araştırılması, YSK’nın gelecek kuşakları etkileyecek tarihi sorumlulukla hareket etmesi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na ve hukuka uygun karar vermesi; Türk halkı adına en büyük beklentimizdir” diye konuştu. (DHA)