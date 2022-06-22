Seçmenin büyük bölümü Suudi Arabistan ile yakınlaşmaya karşı çıktı

MetroPOLL Araştırma’nın anketine katılan seçmenlerin büyük bir kısmı, Suudi Arabistan ile yakınlaşmaya sıcak bakmadığını ifade etti.
MetroPOLL Araştırma’nın kurucusu ve yöneticisi Özer Sencar, Türkiye’nin Nabzı Mayıs 2022 anketinden sonuçlar paylaştı.
Mayıs ayında yapılan ankette vatandaşa, iktidarın geçmişteki söylemlerinin aksine dış politikada Suudi Arabistan, Mısır, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Ermenistan gibi ülkelerle yakınlaşması soruldu.
SEÇMEN, O ÜLKELERLE YAKINLAŞMAYA OLUMLU BAKMIYOR
MetroPOLL Araştırma anketine katılanların “Türkiye’nin aşağıdaki ülkelerle yakınlaşmasını nasıl karşılıyorsunuz?” sorusuna verdikleri cevaplara göre ortaya çıkan sonuçlar şöyle:
*Suudi Arabistan’la yakınlaşmaya olumlu bakanların oranı %29,7, olumsuz bakanların oranı ise %60,3 olarak çıktı.
*Benzer şekilde Mısır’la yakınlaşmaya destek verenlerin oranı %34,9, karşı çıkanlar %56,7.
*İsrail’le yakınlaşmayı olumlu görenler %24,4, olumsuz görenler ise %67,6.
*Ermenistan’la yakınlaşmaya olumlu bakanların oranı %35,5, olumsuz bakanların oranı ise %57,1.
*Birleşik Arap Emirlikleri’yle ilişkilerin yakınlaşmasını toplumun %48,6’sı olumsuz, %42,1’i olumlu değerlendiriyor.