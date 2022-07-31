Seçmenin büyük çoğunluğu ‘Ekonomi kötü yönetiliyor’ dedi

MetroPOLL Araştırma anketinde halkın büyük çoğunluğu (%75) ekonomi yönetiminin başarısız olduğunu söyledi. Ankete katılan AKP ve MHP’lilerin çoğunluğunun da “Kötü yönetiliyor” demesi dikkat çekti.
MetroPOLL Araştırma, Türkiye’nin Nabzı Temmuz 2022 anketinden sonuçlar paylaştı.
MetroPOLL Araştırma’nın ekonomi yönetimi ile ilgili anketinde, seçmenin büyük çoğunluğu yönetimi başarısız bulduğunu ifade etti.
Ankette, “Son zamanlarda ülkemizde ekonominin iyi mi yoksa kötü mü yönetildiğini düşünüyorsunuz?” sorusu yöneltildi. Ankete katılan seçmenin sadece yüzde 22,5’i “İyi yönetiliyor” derken, yüzde 75,5’lik büyük çoğunluk “Kötü yönetildiğini düşünüyorum” dedi.
AKP VE MHP’LİLER DE KÖTÜ YÖNETİLDİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR
Bu soruya yanıt veren AKP‘lilerin de çoğunluğunun “Kötü yönetiliyor” demesi dikkat çekti. Ankete katılan AKP’lilerin yüzde 46’sı “İyi yönetiliyor” derken, yüzde 51 “Kötü yönetildiğini düşünüyorum” cevabını verdi.
Ankete katılan MHP‘lilerin büyük çoğunluğu da ekonominin kötü yönetildiğini düşünüyor. MHP’lilerin yüzde yüzde 69,3’ü “Ekonomi kötü yönetiliyor” dedi.
Diğer partili seçmenlerin büyük çoğunluğu ekonominin kötü yönetildiğini söyledi.