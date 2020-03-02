Seda Sayan, oğlu Oğulcan Engin’in yeni ilişkisi hakkında konuştu

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, Eser Yenenler Show programına, oğlu Oğulcan ile birlikte konuk oldu.Oğlunun yeni ilişkisi hakkında konuşan Seda Sayan, Ezgi Eyüboğlu’nu çok beğendiğini belirterek, “Oğlumla çok yakışıyorlar” dedi. “Oğulcan’ın hayatındaki kimseyi bu zamana kadar kıskanmadım. Hatta öyle ki yanında kimi görsem ‘Aa ne kadar iyi kız, evlensene’ diyorum. Ezgi de çok güzel bir kız, oğlumla çok yakışıyorlar” dedi.