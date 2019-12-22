Seda Sayan-Onur Büyüktopçu aynı sahnede! ‘Ekmekle oynama söz konusu değil…’

Seda Sayan, kendisinden önce Yemekteyiz’i sunan Onur Büyüktopçu’yu sahnesinde ağırlayarak, ”Herkes sanıyor ki; ben geldim ve Onur işinden oldu. Asla böyle bir şeyi kabul etmiyoruz. Yemekteyiz’in gerçek ve en güzel yüzü odur” dedi.

Başarılı şarkıcı Seda Sayan, Günay Restaurant’ta sahne aldı. Sayan’ı dinlemeye oğlu Oğulcan Engin, Ezgi Mola, Hazar Ergüçlü, Enis Arıkan, Onur Büyüktopçu, Murat-Asena Kurşun, Cerem Onurluer gibi isimler de dinledi. Sayan, Yemekteyiz programını kendisinden önce sunan Onur Büyüktopçu’yu sahneye çağırdı.

”Herkes sanıyor ki; ben geldim ve Onur işinden oldu” diyen Sayan, “Asla böyle bir şeyi kabul etmiyoruz. Yemekteyiz’in gerçek ve en güzel yüzü odur. Hem ben onun kadar gaddar olamıyorum bazı konularda. O tam bir profesyonel” diye konuştu.

Büyüktopçu ise konuyla ilgili şöyle dedi: “Asla bir ekmekle oynama olayı söz konusu değil. Seda Sayan benim canımdır. Beni defalarca kez arayıp sordu. Bende her seferinde kendisine orada olmalısın, biri olacaksa o sen olmalısın dedim. Bazı şeyler çok yanlış yansıtıldı.”



ENİS ARIKAN’I ÖPÜCÜKLERE BOĞDU

Hemen ardından başarılı oyuncu Enis Arıkan’ı sahnesine çıkara Seda Sayan, ünlü oyuncunun sosyal medya hesaplarından canlı yayın gerçekleştirdi. Arıkan’ı sahnesinde öpücüklere boğan Sayan, finalde oğlu Oğulcan Engin ve Hazar Ergüçlü ile düet yaptı. Ezgi Mola ve Enis Arıkan’nın da masalarındaki yerlerinde dansları ile kendilerine eşlik etmesiyle coştukça coşan anne-oğul uzun süre ayakta alkışlandı.