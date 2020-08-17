Seda Sayan ve Burcu Esmersoy’a yorum yağdı

Bodrum’da bulunan bir otelde sahne alan Kenan Doğulu’yu izlemeye gelenler arasında Seda Sayan ve Burcu Esmersoy da vardı. İkili konser öncesi çekilmiş bir karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Karantina nedeniyle evine kapanan ve sonrasında da teknesine geçerek corona virüsü tehlikesinden uzak kalmaya çalışan Seda Sayan, bu yıl için yeni bir çalışma planı olmadığını söylerken tatilin tadını çıkartıyor.

Şarkıcı dün akşam bir otelin düzenlediği Kenan Doğulu konserinde ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından aynı konseri izlemeye gelen Burcu Esmersoy’la çekilmiş bir karesini paylaşan Sayan, bu karesine çok sayıda beğeni ve yorum aldı.