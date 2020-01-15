Seda Yıldız kimdir? Seda Yıldız nereli ve kaç yaşında?

Seda Yıldız, 1962 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez Kuyucaklı Yusuf adlı sinema filmi ile geçen Seda Yıldız hakkında merak edilenler haberimizde… Seda Yıldız nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Şeyh Edebali karakterini canlandıran Seda Yıldız hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Seda Yıldız kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

SEDA YILDIZ KİMDİR?

Seda Yıldız, 20 Mayıs 1962 tarihinde Zonguldak’ta dünyaya gelmiştir. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olmuştur.

İlk oyunculuk deneyimini Kuyucaklı Yusuf adlı sinema filmi ile yaşayan Seda Yıldız; Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Ben Onu Çok Sevdim, Yol Ayrımı, Kurt Kanunu, Hicret, G.D.O. Karakedi, İnsan Aldandı, Farklı Boyut, IV. Osman, Sonsuz Merhamet, Kollama, Veysel Karani, Rızk, Kurtlar Vadisi Pusu, Baba Nasihati, Anneler Günü, Tövbe, Kül, Kaybolan Yıllar, Emanet Kız, Binbir Gece, Kuşku, Beşinci Boyut, Asla Unutma, Büyük Buluşma, Mühürlü Güller, Sırlar Dünyası, Böylemi Olacaktı, Çiçek Taksi, Cesur Yürek, Bizim Aile, Hacer Ana ve Oğulları, Gönül Dostları, Suçlu Gençlik, Paranın Esiri ve Kuyucaklı Yusuf gibi dizi ve sinema filmlerinde rol almıştır.

Şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Şeyh Edebali karakterine hayat veren Seda Yıldız, 1.80 metre boyunda, 82 kilo ve Boğa burcudur.

Seda Yıldız’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Kuruluş Osman (Şeyh Edebali) (TV Dizisi)

2017 – Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Reşit) (TV Dizisi)

2010-2015 – Kurtlar Vadisi Pusu (Yaşar Katırcı) (TV Dizisi)

2013 – Ben Onu Çok Sevdim (Tarık Güryay) (TV Dizisi)

2012 – Yol Ayrımı (Fethi Okyar) (TV Dizisi)

2012 – Kurt Kanunu (Savcı Orhan) (TV Dizisi)

2012 – Hicret (İbrahim Kumral Seslendirmesi) (TV Filmi)

2012 – G.D.O. Karakedi (Aybars) (Sinema Filmi)

2011 – İnsan Aldandı (TV Dizisi)

2011 – Farklı Boyut (Serdar) (TV Dizisi)

2010 – Kollama (Ali Başar Seslendirmesi) (TV Dizisi)

2009 – IV. Osman (Gürbüz) (TV Dizisi)

2008 – Sonsuz Merhamet (Vugar Aliyev Seslendirmesi) (TV Filmi)

2008 – Bilal-i Habeşi (Süheyl) (TV Filmi)

2007 – Veysel Karani (TV Filmi)

2007 – Rızk (TV Filmi)

2007 – Baba Nasihati (TV Filmi)

2007 – Anneler Günü (TV Filmi)

2006 – Yağmurdan Sonra (Aydın Sigalı Seslendirmesi) (TV Dizisi)

2006 – Tövbe (Sabri) (TV Filmi)

2006 – Kül (TV Filmi)

2006 – Kaybolan Yıllar (Timur) (TV Dizisi)

2006 – Emanet Kız (İrfan) (TV Filmi)

2006 – Binbir Gece (TV Dizisi)

2005 – Kuşku (Yalçın) (TV Filmi)

2005 – Beşinci Boyut (Osman) (TV Dizisi)

2005 – Asla Unutma (Ender) (TV Dizisi)

2005 – Büyük Buluşma (Altan) (TV Dizisi)

2003 – Mühürlü Güller (Cevdet) (TV Dizisi)

2002 – Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (TV Dizisi)

2001 – Tatlı Hayat (Rafet) (TV Dizisi)

1997 – Böyle mi Olacaktı (Gül) (TV Dizisi)

1996 – Bizim Aile (Rahmi) (TV Dizisi)

1995 – Çiçek Taksi (Gökhan) (TV Dizisi)

1995 – Cesur Yürek (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

1987 – Hacer Ana ve Oğulları (Mehmet) (Sinema Filmi)

1987 – Gönül Dostları (Öğrenci) (TV Dizisi)

1985 – Suçlu Gençlik (Cüneyt’in Arkadaşı) (Sinema Filmi)

1985 – Paranın Esiri (Kaya’nın Arkadaşı) (Sinema Filmi)

1985 – Kuyucaklı Yusuf (Yusuf’un Arkadaşı) (Sinema Filmi)