Sedanur’u öldürmekle suçlanıyordu, uyuşturucudan tutuklandı

İstanbul Maltepe’de Sedanur Şen’in bir rezidansta ölü bulunmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında adli kontrolle serbest kalan ve itirazın ardından hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Serdar Yazıcı, “uyuşturucu ticareti yapmak” suçundan tutuklandı.

Sevgim Begüm YAVUZ

İstanbul Maltepe’de 9 Eylül günü 24 yaşındaki Sedanur Şen’in bir rezidansta ölü bulunmasıyla ilgili “taksirle ölüme neden olma” suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, adli kontrolle serbest kalan ve savcılık tarafından yapılan itirazın ardından hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Serdar Yazıcı hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

UYUŞTURUCUDAN TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “uyuşturucu ticareti yapmak” suçundan da hakkında soruşturma yürütülen Serdar Yazıcı, bu soruşturma kapsamında dün yakalanarak gözaltına alındı. Yazıcı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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