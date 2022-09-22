Sedat Peker hakkında iddianame hazırlandı

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame hazırladı. Evine geçtiğimiz yıl yapılan baskın sırasında bir adet ateşli silah ve çok sayıda mermi bulunması nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında 25 Ağustos 2022 tarihinde de yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.
Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen ve yurt dışından yaptığı açıklamalarla gündem yaratan Sedat Peker’in İstanbul’daki evine 9 Nisan 2021 tarihinde emniyet güçleri tarafından operasyon düzenlemişti.
Yürütülen soruşturma sonrası saldırı düzenlenen evde çıkan bir adet silah ve mermiler nedeniyle Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandığı ortaya çıktı.
Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan Sedat Peker hakkında, 25 Ağustos 2022 tarihinde de yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.
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