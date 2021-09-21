Sedat Peker’e ‘Erkam Yıldırım’ davası

Eski başbakan ve AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın oğlu Erkan Yıldırım’a yönelik iddialarına ilişkin suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında “hakaret” ve “iftira” suçlarından 6 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Sevgim Begüm YAVUZ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Sedat Peker’in, Youtube hesabı üzerinden 23 Mayıs 2021’de yayınladığı konuşmada, yakın tarihte yüksek miktarlı uyuşturucu maddenin Kolombiya’da yakalandığından bahsettiği, müşteki Erkam Yıldırım ile ilgili de çeşitli sözler sarf ettiği anlatıldı.

YILDIRIM’IN VENEZUELA’DA OLMADIĞI BELİRLENDİ

Erkam Yıldırım’ın avukatı aracılığıyla şikayet dilekçesi sunması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nden müştekinin konuşmada belirtilen zaman dilimine ait yurtdışı giriş-çıkış kayıtlarının temin edildiği aktarıldı.

İddianamede, Erkam Yıldırım’ın avukatları tarafından savcılığa sunulan aynı döneme ait uçak biletleri dikkate alınarak yapılan inceleme sonucu, Peker tarafından belirtilen zaman aralığında Yıldırım’ın Venezuela’da bulunmadığının belirlendiğine yer verildi.

YOUTUBE HESABINI PEKER’İN KULLANDIĞI BELİRLENDİ

İddianamede, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan araştırmaya göre, soruşturmaya konu Youtube hesabının Sedat Peker tarafından kullanıldığının belirlendiği kaydedildi. Adli kayıtlara göre Peker’in, hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “silahlı yağma” suçlarından soruşturma yürütülürken yurtdışına kaçtığı ve halen yakalama emriyle arandığı belirtildi.

SOYUT İDDİALARDA BULUNDUĞU BELİRTİLDİ

Savcılık, somut olayda şüpheli Sedat Peker tarafından müşteki Erkam Yıldırım’ın birtakım kişilerle illegal ilişkiler kurup, uluslararası uyuşturucu madde ticaretinin güzergahını belirlediğine dair soyut iddialarda bulunulduğunu kaydetti.

Müştekinin bahse konu suçu işlemek için yurt dışında bulunduğu zaman dilimini de içeren bu kurgunun gerçek dışılığının hem müşteki avukatı tarafından sunulan veriler hem de temin edilen resmi kayıtlarla sabit olduğunun anlaşıldığı iddianamede, Peker’in beyanlarının hiçbir veriye dayanmadığı belirtildi.

6 YIL 4 AYA KADAR HAPİS İLE CEZALANDIRILMASI İSTENDİ

İddianamede Sedat Peker’in “sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle alenen hakaret” ve “iftira” suçlarını işlediği belirtilerek, 1 yıl 3 ay 15 günden 6 yıl 4 aya kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi.

İddianame gönderildiği Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

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