Sedat Peker’in basın danışmanı Emre Olur tutuklandı

Suç örgütü lideri Sedat Peker’in basın danışmanı olarak bilinen Emre Olur, savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanması talebiyle sevk edildiği hakimlikçe ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’ suçundan tutuklandı.
Suç örgütü lideri Sedat Peker‘in basın danışmanı olarak bilinen ve Arnavutluk’ta yakalandıktan sonra Türkiye’ye iade edilen Emre Olur, emniyetteki işlenlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne sevk edilmişti.
Savcılıktaki işlemleri tamamlanan Olur, ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’ suçundan tutuklanması talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.
TUTUKLANDI
Hakimlik, Emre Olur’un ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’ suçundan tutuklanmasına karar verdi.