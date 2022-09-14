Sedat Peker’in evinin önündeki saldırının şüphelisi yakalandı

Yazan:
Alaturka Online
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Sedat Peker’in evinin önünde gerçekleştirilen ve bir kişinin yaralandığı saldırının şüphelisi Ömer Ş. yakalandı. Peker’e yakın bir isim olduğu öne sürülen Ömer Ş.’nin ilk ifadesinde “Alacağım vardı ödemiyordu” dediği öğrenildi.

Yayınlanma: 16:45 – 14 Eylül 2022 Güncellenme:

Sedat Peker’in evinin önündeki saldırının şüphelisi yakalandı

Beykoz’da Sedat Peker‘in el konulan evinin önünde sabah 09.30’da silahlı saldırı gerçekleşti. Kiralık otomobille eve gelen saldırgan burada bir süre vakit geçirdikten sonra evden ayrılırken kapıda bulunan Yılmaz Günay peş peşe ateş açtı.

Saldırıda Peker’in yakın adamlarından Günay üç kurşunla yaralandı. Hastaneye kaldırılan Günay’ın hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Saldırının şüphelisi Ömer Ş. emniyet güçleri tarafından yakalandı. Peker’e yakın bir isim olduğu öne sürülen Ömer Ş.’nin ilk ifadesinde “Alacağım vardı, ödemiyordu” dediği öğrenildi.

Ayrıntılar geliyor…

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