Sedat Peker’in son tweetleri





Hakkımda bir dava açılmış, bir tane ağırlaştırılmış müebbet hapis ayrıca da 300 – 500 sene de ceza istemişler. Vallahi bana hakaret etselerdi bundan daha iyiydi. Bazı şahıslara 5.000 sene 10.000 sene ceza istenirken bu istenen ceza bana hiç yakışmadı. EZİK MİYİM LAN BEN?300 sayfalık iddianamede bir tane maddi delil olmaz mı ? Ses kaydı yok, ortam dinleme kaydı yok , suçlanan kişilerle suça dair hiçbir temasım yok. Dosyadaki sanıkların büyük çoğunluğunu hiç tanımıyorum. VALLAHİ SİZ DELİSİNİZ. Ben bu komik dosyadan bir gün bile ceza almam.Hukuki bilgime dost düşman herkes güvenir. Size sözüm olsun, sizin yaptığınız uyuşturucu kaçakçılığından, cinayetlerden, rüşvetten, vatana ihanetten ve tüm suçlarınızdan on binlerce sene ceza almanız için Türk mahkemelerinde şerefle şahitlik yapacağım.Ölümü eğlence kabul eden bir kişiyi ölümle, cezaeviyle, işkenceyle korkutamazsınız. Bana bunların hepsi güzel. Kahpesiniz lan siz, onurunuz yok lan sizin. Size sözüm olsun görüşeceğiz. Yüce Dinimizi ne hallere getirdiniz? 2000 krizinde dünyanın en büyük 16. ekonomisi olan ülkemizi süper güç olduk masallarıyla kandırıp 21. sıraya düşürdünüz. Hani lan biz 2023’e kadar dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olacaktık? Açılan davayla ilgili detaylı açıklamaları önümüzdeki günlerde yapacağım. Sizler için hiçbir kanalda göremeyeceğiniz çok daha fazla içerik üretmek için çabalıyorum. Bu yolculukta siz de varım diyorsanız linke tıklayarak katılabilirsiniz.:

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