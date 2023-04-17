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17 Nisan 2023
AnasayfaAlaturka OnlineSedat Peker'in yerine Muhammet Yakut konuşuyor | İsim isim ifşa etti !...

Sedat Peker’in yerine Muhammet Yakut konuşuyor | İsim isim ifşa etti ! İşte o isimler…

Alaturka Online
Alaturka Online

Sedat Peker’in yerine Muhammet Yakut konuşuyor | İsim isim ifşa etti ! İşte o isimler…

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Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

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