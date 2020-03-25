SEDEC Türkiye 2020, eylül ayına ertelendi

ANKARA (AA) – Ana yurt güvenliği, sınır güvenliği, iç güvenlik ve savunma sistemleri alanında faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kuruluşları buluşturacak SEDEC Türkiye 2020 etkinliğinin haziran yerine eylül ayında gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

Organizasyon komitesinden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kamu sağlığı açısından yüksek seviyede risk oluşturduğu belirtilerek, alarm seviyesinin "çok yüksek" olarak belirlendiğine işaret edildi.

İhracat amaçlı düzenlenen SEDEC için yurt dışından birçok ziyaretçi ağırlanmasının planlandığını kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gerek uluslararası ziyaretçi ve paydaşların gerekse Türkiye Cumhuriyeti'nden katılacak olan paydaşlar, destekçiler ve katılımcıların sağlığı düşünülerek, kamu sağlığına yönelik risklerin giderilmesine ilişkin yükümlülükler çerçevesinde, ulusal ve uluslararası birçok etkinlik ve fuarda olduğu gibi katılımcı ve ziyaretçilerin daha verimli, başarılı ve sonuç odaklı bir fuar geçirebilmeleri adına, fuar tarihlerinde değişiklik yapılmasına karar verilmiştir.

Bunun yanı sıra son zamanlarda Türkiye'de de Kovid-19 görülmesi üzerine hem katılımcıların hem de ziyaretçilerin sağlığına verilen önem ve kamu bilinci çerçevesinde 2-4 Haziran 2020'de yapılması planlanan SEDEC Konferans, fuar, B2B/B2G etkinliğinin 15-17 Eylül 2020'ye ertelenmesi kararlaştırılmıştır. Etkinliğin yeri, konusu ve kapsamı aynıdır."