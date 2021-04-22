Sedef hastalarına aşı uyarısı

Sedef (psoriasis), uzun süre devamlılık gösterebilen bir deri hastalığıdır. En önemli nedenleri bağışıklık sistemi, genetik ve çevresel faktörlerdir. Kaşıma, yolma gibi travmatik durumlar, alkol, stres, sigara, bazı ilaçlar, aşırı güneşlenme ve güneş yanıkları da hastalığı tetikleyebilir. Sedefin coronavirüs için bir risk oluşturmadığını, bu hastaların da herkes gibi korunma tedbirlerine mutlaka uymaları gerektiğini belirten Cilt Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Burhan Engin, aşı konusunda ise şu bilgileri verdi…

TERCİH YAPILABİLİR

Ülkemizde şu an aktif aşılama süreci devam etmektedir. Pfizer/BioNTech (BNT162b2) mRNA aşısı birçok batılı ülkede mevcuttur. Bu aşı mRNA, SARS-CoV-2 “spike” proteinini (virüsün yüzeyindeki dikensi çıkıntılar) yapmak için genetik talimatlar taşır. Çin merkezli Sinovac şirketi tarafından geliştirilmiş CoronoVac aşısı ise eski bir yöntem olan inaktif virüs tekniğinde, enfekte etme özelliğini yitirmiş virüsün enjekte edilmesi suretiyle, vücudun hastalığa bağışıklık kazanması hedeflenir. Toplumumuz CoronoVac ve BioNTech aşılarına erişim imkanına sahiptir.

TEDAVİLERİNE DEVAM EDEBİLİRLER

Sistemik tedavi başladığımız sedef hastalarımız Covid-19 aşılama programında öncelikli gruptadır. Aşı programında çıkan tüm hastalarımıza aşılamayı öneriyoruz. Aşılamada hasta gruplarına göre öncelikli olarak tercih ettiğimiz bir aşı yoktur. Her iki aşı da güvenle yaptırılabilir. Aşılama sürecinde 2. dozlarının tamamlanmasının ardından tedavilerine devam edebilirler.

YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Her iki aşı sonrasında lokal olarak görülebilecek en sık yan etkiler sırasıyla aşı yerinde ağrı, hafif şişlik ve kızarıklıktır. Her iki aşı arasında lokal etkiler kıyaslandığında anlamlı bir fark yoktur. Dolayısıyla aşı uygulamasına engel bir reaksiyon gelişmemektedir. Dermatoloji alanında ilgilendiğimiz birçok hasta grubunda bağışıklık sistemini etkileyen sistemik ilaçlar kullanmaktayız.

Örneğin yoğun olarak ilgilendiğimiz hasta gruplarından biri sedef hastalarıdır. Hastalığın deriyi kaplama oranı, sedef plaklarının kalınlığı, hastalığın eklemleri tutması göz önünde bulundurularak hastalara sistemik tedavi ajanları önermekteyiz. Bu tedaviler genellikle uzun süreli kullanılmakta ve yan etkiler takip edilmektedir.