Sefir kelimesinin anlamı ne? Sefir ne demek?

Sefir kelimesi gündemde yer aldıkça anlamı merak ediliyor. Sefir kelimesi dilimizde elçi anlamına geliyor. TDK’nın internet ortamındaki sözlüğüne göre kelimesi tek bir anlam taşıyor.

Sefir kelimesini ne anlama geliyor? Dilimize Arapça’dan geçen sefir kelimesi çok sık kullanılmadığı için birçok kişi tarafından tam anlamı merak ediliyor. Sefir ne demek? İşte sefir kelimesinin anlamı…

SEFİR NE DEMEK?

Sefir kelimesinin anlamı: Elçi

“Herkes onun az zamanda büyük yer tutacağını, bir zaman gelip sefir, nazır olacağını söylüyorlar.” – Memduh Şevket Esendal