Sefirin Kızı 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! (Sefirin Kızı 9. son bölüm izle)

Sefirin Kızı dizisinin 9. bölümü bu akşam izleyicisiyle buluştu. Beğenilen dizinin son bölümünde; Akın’a sırf Nare’yle ismi aynı cümlede geçtiği için ceza kesen sadıcının, o pisliğin adını ablasıyla aynı cümlede geçirdiğini duyan Gediz deliye döner. Hırsını Sancar’ı yumruklayarak çıkarır. Sancar ise Gediz’in yumruklarına karşılık vermez, cezasına razı olur. İşte Sefirin Kızı 10. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme sayfası.

Star Tv’nin sevilen dizilerinden olan Sefirin Kızı bu akşam 9. bölümüyle ekranlara geldi. Sefirin Kızı son bölümünde; Nare, Gediz’den gizli Müge’nin peşindedir, o da Müge’ye Akın’ın gerçek yüzünü göstermeye çalışmaktadır. Farklı amaçlarla aynı hedefin peşine düşen Sancar’la Nare’nin yolları, aynı videoda kesişecektir. Güven Bey’in telefonundaki bu videoda, Akın’ın Montenegro’da Nare’ye saldırdığı, Nare’nin de Akın’ı bıçakladığı güvenlik kamerası görüntüleri vardır. İşte Sefirin Kızı 10. yeni bölüm fragmanı ve 9. son bölüm izleme ekranı.

SEFİRİN KIZI 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜM FRAGMANI

SEFİRİN KIZI 9. SON BÖLÜM İZLE

SEFİRİN KIZI 9. BÖLÜM ÖZETİ

‘Sana kimse inanmak istemez’

Akın’a sırf Nare’yle ismi aynı cümlede geçtiği için ceza kesen sadıcının, o pisliğin adını ablasıyla aynı cümlede geçirdiğini duyan Gediz deliye döner. Hırsını Sancar’ı yumruklayarak çıkarır. Sancar ise Gediz’in yumruklarına karşılık vermez, cezasına razı olur. Ama köstebek olduğuna emin olduğu Müge’nin peşine düşmekten de geri kalmaz. Tabii ki Gediz’den gizleyerek.

Aynı anlarda Nare de Gediz’den gizli Müge’nin peşindedir, o da Müge’ye Akın’ın gerçek yüzünü göstermeye çalışmaktadır. Farklı amaçlarla aynı hedefin peşine düşen Sancar’la Nare’nin yolları, aynı videoda kesişecektir. Güven Bey’in telefonundaki bu videoda, Akın’ın Montenegro’da Nare’ye saldırdığı, Nare’nin de Akın’ı bıçakladığı güvenlik kamerası görüntüleri vardır. Güven Bey bu videoyu Sancar’a izleterek bir kuşla iki taş vurmak niyetindedir; Akın’ı mezara, Sancar’ı hapse göndermek.