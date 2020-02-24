Sefirin Kızı 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin Kızı 10. son bölüm izle…

Sefirin Kızı’nın 10. son bölümünde Sancar gerçekleri tek başına bulacağı bir yola girer. Oyunun körebesi olmaktan sıkılmıştır. Gözlerindeki bağı atacaktır. Göreceklerine hazır değildir ama bu yoldan dönüşü de yoktur. Sefirin Kızı son bölümün ardından Sefirin Kızı 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar…

Sefirin Kızı 10. bölüm yayınlandı ve 11. yeni bölüm fragmanı merak edilmeye başlandı. Son bölümde Babası Güven, Akın’ın yerini söylemek için büyük bir para karşılığı Sancar’la anlaşmak üzeredir. Nare’nin tek çaresi, babasının Akın için düzenlediği bu müzayedeye Gediz’in de katılmasını sağlamaktır. Gediz ise kartları yeniden dağıtır ve müzayedeye yeni bir soluk getirir. Sefirin Kızı 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SEFİRİN KIZI 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sefirin Kızı 11. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linklerden izlenebilir olacak.

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜM FRAGMANI

SEFİRİN KIZI 10. SON BÖLÜM İZLE

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Komplekslerinin altında ezilen Yahya’nın Halisefe’yi kurtarmak için attığı adımlar en çok Sancar’ı köşeye sıkıştırır. Sancar’ın, annesiyle Sefirin Kızı arasında bir seçim yapması lazımdır. Bu seçimi onun için Elvan yapacaktır.