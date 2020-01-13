Sefirin Kızı 5. yeni bölüm fragman/önizleme yayında! Sefirin Kızı 4. son bölüm izle

Sefirin Kızı 4. bölümüyle Star TV’de yayınlandı. Başrollerinde Engin Akyürek, Neslihan Atagül ve Uraz Kaygılaroğlu’nun yer aldığı dizinin yönetmenliğini Emre Kabakuşak üstleniyor. Son bölümde; Gediz’i zor bir seçim bekliyor. Sefirin Kızı 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Sefirin Kızı 4. son bölüm izleme linki…

Sefirin Kızı dizisinin son bölümünde; Sancar’ın Menekşe’yle eve gittiğini öğrenen Nare, bir zamanlar nikah defterleri olan zeytin ağacından siler destanı. Bundan sonra Sancar’ın Nare’si yoktur, sadece Nare vardır.

SEFİRİN KIZI 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

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SEFİRİN KIZI 4. SON BÖLÜM İZLE

Nare artık sadece kızının annesi olacak, Sancar’la ortak kızları dışındaki her türlü bağı reddedecek, yalan bir destanı yaşamak yerine kızıyla masal gibi bir hayat kuracaktır.

Ama Nare’nin önünde büyük bir engel vardır. Çalışmasını da, ev tutmasını da istemeyen, ona bakacağını söyleyen Sancar…

Nare Sancar’a meydan okurken, bu savaşta Gediz’den yardım ister. Nare’nin yaralarının ne kadar derin olduğunu öğrendiğinde Gediz’i zor bir seçim beklemektedir. Sadıcının yanında mı olacaktır, karşısına mı çıkacaktır? Dostlukları, bu fırtınadan sağ kurtulabilecek midir?