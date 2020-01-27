Sefirin Kızı 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sefirin Kızı 6. son bölüm izle

Sefirin Kızı 6. bölümüyle Star TV’de yayınlandı. Başrollerinde Engin Akyürek, Neslihan Atagül ve Uraz Kaygılaroğlu’nun yer aldığı dizinin son bölümünde; Sancar “Ortaklık devam, sadıçlık tamam” der ama kader gülüp geçer Sancar’ın bu ayrılık kararına. Kadere bakılırsa, iki sadıç bir koğuşta yan yana yıllar geçireceklerdir. Sefirin Kızı 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Sefirin Kızı 6. son bölüm izleme linki…

Sefirin Kızı dizisinin son bölümünde; Sefirin oyunu yüzünden ayrılamayan sadıçların ise hapse girmeden önce yapacakları son bir ortaklık vardır; Nare’ye saldıranları bulmak. Ona bunu yapanların cezasını kesene kadar gözleri ne ailelerini görür, ne de hapiste geçirecekleri yılları.

SEFİRİN KIZI 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

SEFİRİN KIZI 6. SON BÖLÜM İZLE

Sancar ve Gediz’in tüm mal varlıklarına el konulunca, Efeoğlu ailesi konağı kaybeder. Halisefe, beslemeyken hep baş eğdiği konaktan, yine başı eğik çıkar. Üstelik Nare ile aynı çatı altında yaşamak ve o kızın yaralı yüzüne bakmak zorunda kalır. Bizzat neden olduğu yaraların olduğu yüze.

Nare ise bir yandan yaşadığı saldırının travmasıyla savaşırken bir yandan kendini Sadıçların yokluğunda onlara yardım etmeye adar. Çünkü o sevdiklerinin suçsuzluğuna tüm kalbiyle inanmaktadır.