Sefirin Kızı birincilik koltuğunu Çukur’dan kaptı, bırakmıyor! İşte 27 Ocak Pazartesi reyting sonuçları…

Geçtiğimiz hafta Pazartesi günü reyting sonuçlarında Çukur’u geçerek günü birinci tamamlayan Sefirin Kızı bu hafta da güçlü rakibini geride bırakmayı başardı. Sefirin Kızı, günü birinci tamamlamayı başarırken, Çukur ikinci sırada yer aldı. İşte 27 Ocak Pazartesi reyting sonuçları…

Reyting sonuçları açıklandı ve bir akşamın daha en çok izlenenleri belli oldu. Reytnig sonuçlarına göre Sefirin Kızı 27 Ocak gecesinin birinci sırada yer alırken, Çukur dizisi ikinci, Fatih Portakal ile FOX Ana Haber üçüncü sırada yer aldı.

Günü diğer dizilerinden Yasak Elma yedinci sırada kendine yer bulurken, Zalim İstanbul ise onuncu oldu.