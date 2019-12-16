Sefirin Kızı dizisi nerede çekiliyor? Sefirin Kızı’nın çekildiği yerler…

Sefirin Kızı yeni sezonun merak edilen dizileri arasında yer alıyor. Engin Akyürek ve Neslihan Atagül’ün başrolünde olduğu dizi, gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar ile daha çocuk yaştayken Bodrum’a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare’nin hikayesini anlatıyor. Peki Sefirin Kızı nerede çekiliyor?

Sefirin Kızı dizisinin nerede çekildiği sorusu diziyi merakla takip eden birçok kişi tarafından araştırılıyor. Başrollerini Engin Akyürek ile Neslihan Atagül’ün paylaştığı ‘Sefirin Kızı’ dizisi hakkında merak edilenler şu şekilde…

SEFİRİN KIZI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Sefirin Kızı dizisi çekimleri Bodrum ve İstanbul’da çekiliyor. Ayrıca Karadağ’da da çekimler gerçekleşti.

SEFİRİN KIZI KONUSU

Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum’a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare’ye sevdalanır.

Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz.

Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa’ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar’ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür.

Bir düğün gecesinde ortadan kaybolan sefirin kızı, tam dokuz yıl sonra, başka bir düğün gecesinde ortaya çıkıverir. Üstelik bu düğün, Sancar’ın düğünüdür ve ona kızını getirmiştir.