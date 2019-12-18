Sefirin Kızı dizisi oyuncuları: Sefirin Kızı dizisinin konusu nedir?

Sefirin Kızı dizisinin başrollerinde Engin Akyürek, Neslihan Atagül ve Uraz Kaygılaroğlu yer alıyor. Nare ile Sancar’ın destansı aşkı anlatılıyor. Dizinin yönetmenliğini Emre Kabakuşak, senaryosunu ise Ayşe Ferda Eryılmaz ile Sedef Nehir Erdem üstleniyor. İşte Sefirin Kızı dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu…

Sefirin Kızı dizisinin konusu şöyle: “Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum’a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare’ye sevdalanır. Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz.

Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa’ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar’ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür. Bir düğün gecesinde ortadan kaybolan sefirin kızı, tam dokuz yıl sonra, başka bir düğün gecesinde ortaya çıkıverir. Üstelik bu düğün, Sancar’ın düğünüdür ve ona kızını getirmiştir.”

SEFİRİN KIZI DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU

SEFİRİN KIZI DİZİSİNDE KİM KİMDİR?

ENGİN AKYÜREK – SANCAR EFEOĞLU:

Belediye Başkanı’nın zeytinliklerinde çalışan fakir bir yarıcının oğlu; Muğla’dan başka bir yer görmemiş bir köylü çocuğu.

Hep Nare’ye sevdalı, hep Nare’nin ihanetinin acısını taşıdı, kalbinde hep o sırtından bıçaklanmış köylü çocuğunu sakladı.

Nare’den sonra hırs yaptı, zengin oldu. Babasının yarıcılık yaptığı o zeytinlikleri satın aldı, şimdi bir konakta oturuyor ailesiyle. Hatta evlendi.

Sancar bir Efe. Gazabı yakan şefkati saran, öfkesi de sevdası da büyük, neşesi de acısı da yüksek, halkın bağrından kopmuş bir adam.

NESLİHAN ATAGÜL DOĞULU – NARE ÇELEBİ:

Bir büyükelçinin kızı. İzlanda’da doğmuş; Norveç’te, Japonya’da, Hindistan’da büyümüş, sekiz dil bilen bir dünya vatandaşı.

Hep Sancar’a sevdalı, hep onun tarafından kovuluşunun acısını taşıdı, kalbinde hep sevdiği adamın sahip çıkmadığı narin peri kızını sakladı.

Sancar’dan sonra evladına tutundu, onun için yaşadı. Acılarını yüreğine gömüp o narin peri kızından bir amazon yarattı.

Nare bir savaşçı; çok kararlı, çok akıllı, aklına koyduğunu yapan, dik bir kadın.

URAZ KAYGILAROĞLU – GEDİZ IŞIKLI:

Muğla’nın en köklü ailelerinden birinin oğlu. Babası Muğla’nın çok sevilen Belediye Başkanı idi, Gediz de cok sevilen bir iş adamı ve Sancar’ın ortağı.

Nare çocuğuyla birlikte Muğla’ya dönünce ona aşık oldu ama Sancar da en yakın arkadaşı!

Gediz bir Joker. Çok eğlenceli bir adam ama kızınca dünyayı yakıp seyrine bakabilir.

DOĞUKAN POLAT -YAHYA:

Sancar’ın erkek kardeşi, Elvan’ın kocası, Halisefe’nin ortanca çocuğu.

Sancar’ın Yahya yahut Elvan’ın Yahya diyorlar. Birilerinin bir şeyi olmaktan başka bir özelliği yok, abisinin gölgesinde olmaktan dolayı sıkıntısı da yok, arabalara ve futbola sevdalı, hayatından memnun bir adam.

Yahya şimdilik hem kör hem sağır. Gözü açılınca biriktirdiği tüm kompleksler ortaya çıkacak.

HİVDA ZİZAN ALP – ELVAN EFEOĞLU:

Halisefe’nin ilk gelini, Sancar’ın kardeşi Yahya’nın karısı. Onu da köyden aldılar, feci halde sonradan görme bir kadın ama çok neşeli; çok dandun, patavatsız bir kadın.

Kaynanası Gökgörmedik Elvan diyor ona ama Elvan kaynanasını çok seviyor. Kocasından önce kaynanasına sevdalanmış zaten, Yahya’nın karısı değil Halise Efe’nin gelini olmak istemiş.