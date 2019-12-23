Sefirin Kızı nerede çekiliyor? İşte Sefirin Kızı’nın çekildiği mekan…

Sefirin Kızı dizisi geçtiğimiz hafta yayın hayatına başladı. Engin Akyürek ve Neslihan Atagül’ün başrolünde olduğu dizi Sefirin Kızı’nın çekildiği mekan merak konusu oldu. Peki Sefirin Kızı nerede çekiliyor?

Sefirin Kızı yeni sezonun merak edilen dizileri arasında yer alıyor. Engin Akyürek ve Neslihan Atagül’ün başrolünde olduğu dizi, gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar ile daha çocuk yaştayken Bodrum’a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare’nin hikayesini anlatıyor. Peki Sefirin Kızı nerede çekiliyor? İşte detaylar…

SEFİRİN KIZI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Sefirin Kızı dizisi çekimleri Bodrum ve İstanbul’da çekiliyor. Ayrıca Karadağ’da da çekimler gerçekleşti.