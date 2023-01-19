‘Şehidin evinin yolunu yapmadı, 7.5 milyon liralık makam otosu aldı’

Cumhur İttifakı’nın ortaklarından olan BBP’nin MKYK Üyesi Erdal Avcı, AKP’li Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’in Ayvacık ilçesinde bulunan Şehit J.Er Ali Altun’un baba ocağına giden yolun çamur içinde ve bozuk olduğunu Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyesi ve ilgili kurumlara ilettiklerini söyledi.

Büyükeşhir Belediye Başkanı Mustafa Demir’in yapılan görüşmeler sonucunda 1996 yılında 20 yaşındayken Batman Gerçüş’te şehit olan Altun’un ailesinin yaşadığı evin yolunun yapılması için 3 yıl önce söz verdiğine dikkat çeken Avcı, geçen zaman içerisinde hiç bir adımın atılmadığını dile getirdi.

“YOL YAPMAYA PARA YOK LÜKS ARACA VAR”

AKP’li SBB Başkanı Mustafa Demir’in şehidin Ayvacık ilçesi tiryakioğlu mahallesinde bulunan evine giden 650 metre uzunluğundaki bozuk yolu yapmamasını eleştiren Erdal Avcı, “Cumhurbaşkanımız, bundan takiben iki ay önce Ayvacıklı şehidimizin ailesinin 650 metrelik yolunu gündeme getirdik. Ancak ne yazıktır ki; bu ülke vatan ve bayrak için ezan için canını vermiş olan şehidimizin ailesinin yaşadığı eve giden 650 metre yolu Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından gündeme dahi alınmamıştır.

AKP’li Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir

TBMM’de bu konuyu İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta gündeme getirmiş, Valimiz Doç.Dr. Zülkif Dağlı’ya konuyu ilettiğini söylemiştir. Buna rağmen yine şehit ailesinin evinin yolu yapılmamıştır. Cumhurbaşkanımız, bütün tasarruf genelgelerine uyulmasını her defasında söylemiştir. Şehit ailemizin 650 metre yoluna asfalt ve beton dökmeyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kendi altına 7,5 milyon liralık makam aracı almıştır” ifadelerini kullanarak Başkan Demir’i AKP Genelbaşkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şikayet etti.