Şehidin vasiyeti için LÖSEV’den paylaşım: Boynumuzun borcu

Piyade Astsubay Yusuf Ataş (21), Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit düştü. Elazığ’ın Kovancılar ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Ataş’ın vasiyetini içeren görüntülerde kız çocuk isteği ve lösemili bir çocuğun okutulması talebi dikkat çekti. LÖSEV, konuyla ilgili ‘boynumuzun borcu’ paylaşımı yaptı.

Sozcu.com.tr

Şehit Piyade Astsubay Yusuf Ataş’ın vasiyetini içeren videodaki ifadeler dikkat çekti. Videoda Şehit Yusuf Ataş’ın “Benim vasiyetim. Hayattan en çok istediğim şey, bir tane kız çocuğum olsun istiyorum. Eğer ölürsem bir tane lösemili kız çocuğunun hayatı boyunca tüm masraflarını karşılayın. Benim vasiyetim budur. Bir de bayramda gidin annemim babamın elini öpün” ifadeleri LÖSEV’i harekete geçirdi. Videonun ortaya çıkması üzerine Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) tarafından bir paylaşım yapıldı.

LÖSEV sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Vatan için gözünü kırpmadan şehitlik mertebesine yükselirken lösemili çocuklarımızı kalbinde taşıyan Mehmetçiğimizin vasiyetini yerine getirmek boynumuzun borcudur. Pençe – Kilit operasyon bölgesinde şehit düşen Astsubay Yusuf Ataş’a Allah’tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı dileriz” ifadelerini kullandı.

MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ

Piyade Astsubay Yusuf Ataş (21), Pençe-Kilit operasyon bölgesinde dün şehit düştü. Yusuf Ataş’ın naaşı bugün memleketi Elazığ’a getirildi. Askeri uçakla Elazığ Havalimanı’na getirilen Ataş’ın naaşı, meslektaşları tarafından omuzlanarak cenaze aracına taşındı.

MESLEKTAŞLARININ OMUZLARINDA TAŞINDI

Havalimanında yapılan karşılamaya Vali Ömer Toraman, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Evren, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, AKP İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, MHP İl Başkanı Semih Işıkver, STK temsilcileri, şehidin ailesi, askeri personel ve polisler katıldı.

Karayolu ile Kovancılar ilçesine götürülen şehit Ataş’ın öğlen namazını müteakip son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.

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