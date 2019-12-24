ŞEHİR EŞKİYALARI MERSİN'DE BİR BABA VE 4 YAŞINDAKİ KIZININ ÜSTÜNE ATEŞ AÇTI. KÜÇÜK BERRA'NIN MİNİK VÜCUDUNA TAM 100 SAÇMA İSABET ETTİ. O HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINIRKEN ONU VURAN CANİLER DE KISKIVRAK YAKALANDI. Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B İnstagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
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Anasayfa Alaturka TV Şehir eşkıyaları dehşet saçtı!