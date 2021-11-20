Şehir hastanesi kira giderleri dolardan hızlı artıyor

2020’nin ilk 10 ayında 4,5 milyar TL olan şehir hastanelerini içeren bina kira giderleri, 2021’in aynı döneminde ikiye katlanarak 9 milyar TL’ye ulaştı. 2020’de 8,7 milyar TL olan şehir hastanelerine devletin yaptığı toplam ödeme, 2022’de 21,5 milyar TL’ye yükselecek.

Emre DEVECİ

Şehir hastanelerinin sayısıyla birlikte devletin bu hastaneler için müteahhitlere ödediği kira bedelleri hızla artıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Muhasebat Genel Müdürlüğü verilerine göre, şehir hastaneleri kira ödemelerini içeren ‘bina kiralama giderleri’ ocak-ekim döneminde 8 milyar 971 milyon TL ile rekor kırdı.

Geçen sene aynı dönemde 4 milyar 542 milyon TL olan rakam, böylece neredeyse ikiye katlanmış oldu.

EKİMDE 2,4 MİLYAR TL ÖDENDİ

Ekim 2020’de bu kalemde 1 milyar 746 milyon TL ödeme yapılırken, Ekim 2021’de yapılan ödeme aylık bazda tüm zamanların zirvesi olan 2 milyar 408 milyon TL olarak kayıtlara geçti.

Şehir hastanesi müteahhitlerine devlet, üç ayda bir kira ödüyor. Ödemeler ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında yapılıyor.

2022’DE 21,5 MİLYAR TL ÖDENECEK

Şehir hastanesi kiralama giderleri 2017’de 318 milyon TL, 2018’de 848 milyon TL, 2019’da 1 milyar 948 milyon TL, 2020’de 4 milyar 595 milyon TL olmuştu.

Şehir hastanelerinde kiracı olan Sağlık Bakanlığı, 2018’de 2,2 milyar TL, 2019’da 5 milyar TL, 2020’de 8,7 milyar TL kira ve hizmet bedelleri olarak ödemişti.

2021 yılı için de kira ve hizmet bedellerinin karşılığı olarak Sağlık Bakanlığı bütçesinde 16,4 milyar TL ödenek ayrılmıştı.

Prof. Dr. Uğur Emerk, 2022 yılı için bu rakamın 21,5 milyar TL olduğunu belirtti.

MÜTEAHHİTLERE 10 AYDA 47,9 MİLYAR TL

Merkezi bütçeden müteahhitlere yapılan ödemelerin yüksekliği de dikkat çekiyor.

Bütçede müteahhit giderleri 2021 yılı Ocak-Ekim döneminde 47,9 milyar TL oldu.

Bu kalem 2020 yılının Ocak-Ekim döneminde 38,1 milyar TL, tüm yılda 58,7 milyar TL olmuştu.

Müteahhitlere ödemelerde yedi aylık dönemde ilk sırada 16,8 milyar TL’lik ödemeyle ‘karayolu yapım giderleri’ yer aldı. İkinci sırada ise 8,2 milyar TL ile ‘hizmet binası yapım giderleri’ bulunuyor.

ŞEHİR HASTANESİ SAYISI 18’E YÜKSELECEK

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ilk şehir hastanesi 2017’de açılırken, sayı şu an 13’e ulaşmış durumda. Bu yıl sonunda bu sayının 18’e yükselmesi planlanıyor.

Şehir hastanelerinin sayısı arttıkça, merkezi bütçeden ‘bina kiralama giderleri’ de katlanıyor.

ŞEHİR HASTANESİ NEDİR?

Şehir hastaneleri, kamu özel işbirliği (KÖİ) yöntemiyle müteahhit firmalara yaptırılıyor. Araziler Hazine tarafından bedelsiz tahsis ediliyor ve yapılan binaya devlet kira ödüyor. Ayrıca, devlet hastane ekipmanları ile otopark gibi alanların kullanımı için yine müteahhit firmaya hizmet bedeli ödüyor.