Şehir merkezine mülteci okulu

Milli Eğitim Bakanlığı, İzmir’in dört metropol ilçe merkezine mülteci okulları yapılmasını kararlaştırdı. Yapım maliyetinin Avrupa Birliği ile yapılan FRIT Fonu anlaşması kapsamında Alman Kalkınma Bankası tarafından karşılanacağı açıklandı. Bakanlık, projeyi Türkçe, İngilizce ve Arapça afişler ile duyurdu. Daha sonra afişler değiştirilerek Arapça yazılar kaldırıldı. İlanda, proje kapsamında 19 ilde 167 okul daha yapılacağı açıklandı. İzmirli vatandaşlar mülteci okulu projesine tepki gösterdi.

GÖKMEN ULU

Milli Eğitim Bakanlığı, İzmir’in Karşıyaka İlçesi Bostanlı Mahallesi, 1997 Sokak ile 2016/1 Sokak’ın kesiştiği noktada bulunan 8100 metrekarelik arsaya okul yaptırma kararı aldı. Okul yapım parasının tamamının Alman Kalkınma Bankası KFW tarafından karşılanacağı açıklandı. Bankanın paranın tamamını hibe olarak vereceği belirtildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İzmir’in dört metropol ilçe merkezine yapılacak okulların her birinin maliyetinin 28 milyon 220 bin lira, toplam maliyetin 121 milyon 910 bin lira olduğunu duyurdu. Karşıyaka’daki okul inşaatı ihalesi ATR Yapı Şirketi’ne verildi. Diğer okulların hangi merkezlere inşa edileceği açıklanmadı.

OKUL MÜLTECİLER İÇİN YAPILIYOR

Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü, söz konusu alana proje bilgilerini içeren tabela astı. Buna göre, FRIT Fonu bünyesinde, KFW yürütücülüğü ile kriz zamanlarında herkes için eğitim projesi olduğu ilan edildi. FRIT, Avrupa Birliği’nin Türkiye’deki mültecilere yönelik sağlanan mali yardım fonu.

19 İLDE 167 OKUL

Milli Eğitim Bakanlığı okul arsası etrafına ilan panoları yerleştirdi. Panolara Türkçe, İngilizce ve Arapça yazılı afişler asıldı. Daha sonra afişler değiştirildi ve yeni afişlerde Arapça yazıların kaldırıldığı görüldü. Bakanlık ve KFW logolarının kullanıldığı afişlerde, “19 ilde, 167 okul ile bütün çocukların geleceğe umutla bakmasını sağlıyoruz” ifadesi yer aldı.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Karşıyakalılar projeye tepki gösterdi. Okulun yapılacağı arsanın önünde toplanan vatandaşlar, şu anda Bostanlı’da mülteci bulunmadığını belirterek, “Bu nezih şehrin merkezine neden demografik bomba konuluyor? Burası çağdaş ve modern bir kenttir. Biz mahallemizde şortla dolaşabiliyoruz. Buraya Afganlar, Suriyeliler gelirse kız çocuklarımızın güven içinde olacağını düşünmüyoruz. Şiddet vakalarını görüyoruz, bugüne kadar birçok şehirde yaşanan acı örnekler var” diye konuştular.

Berfu Turan, “Ben doğma büyüme Karşıyakalıyım. Hiçbir zaman ırkçılık yapmadım. Ben onlar yüzünden sokağa çıkamayacak duruma geleceksem asla mülteci istemiyorum. Huzurlu bir şekilde yaşamak istiyorum” derken, Handan Turhan, “Yeter, yeter, yeter. Niye böyle oluyor, niçin böyle yapılıyor” diye sordu.

Recai Acar, “40 yıl önce imar planında eğitim alanı olarak işaretlendi. 2019’da arsa sahiplerine parası ödenerek kamulaştırıldı. Burada yıllardır lise ihtiyacı vardı. Kendi evlatlarımızın ihtiyacı göz ardı edilerek yabancılara veriliyor. İzmirliler bu tuzağa düşmeyecek ve sonuna kadar mücadele edecektir” dedi. Hale Birçakır da “Burada şehrimin siyasi parti ve belediye başkanlarını da görmek isterdim” siteminde bulundu.

CHP KATILMAKTAN SON ANDA VAZGEÇTİ

Yurttaşlar Cumhuriyet Halk Partisi’ne de tepki gösterdi. “CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Murat Serdar Koç’un mesajları üzerine burada toplandık” diyen vatandaşlar, “Ancak kendisi ve diğer parti yetkilileri son anda buraya gelmekten vazgeçti” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Özuslu ve CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel’in, ilçe başkanı Koç’u arayarak basın toplantısını iptal etmesini istediği, aksi halde disiplin kuruluna verileceğini söylediği öğrenildi. Talimatın CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı tarafından verildiği belirtildi.

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