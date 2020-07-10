“Şehir Şehir Eskrim” projesi Batman'da

ANKARA (AA) – Türkiye Eskrim Federasyonunun başlattığı "Şehir Şehir Eskrim" projesinin onuncu durağı Batman oldu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Batman'daki etkinlikte, Batman Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Şafi Özperk, ildeki eskrim çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Eskrimin, Batman için taptaze bir heyecan olduğunu belirten Özperk, "İnanıyorum ki Batman, genç nüfusa sahip bir il olarak eskrimde kendini gösterecektir. Gençlerimizin ilimiz için yeni olan bu spor dalında enerjilerini ortaya koyarak ciddi dereceler alacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Eskrim antrenörü Mücahit Barto ise Batman'da bir şampiyonaya ev sahipliği yapmak istediklerini aktararak, "Şu anda faal 25 sporcumuz var. Federasyonumuzdan isteğimiz şu; Batman'a yakışır bir şampiyona düzenlemek istiyoruz. Şehrimiz bunu yapabilecek bir kapasitede." ifadelerini kullandı.

Bu arada, Batman'daki genç sporcular, Avrupa şampiyonu milli eskrimci Nisanur Erbil ile tarihi kent Hasankeyf'te görüntülü görüştü.

Görüşmenin ardından genç eskrimciler, Hasankeyf'te maç yaptı.

"Şehir Şehir Eskrim" projesinde sonraki durak Diyarbakır olacak.