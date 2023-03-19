Şehirde kiralar 50 bin lirayı buldu, kiracılar protesto etti

Antalya Kiracılar Dayanışması, kent merkezinde bulunan Attalos heykeli önünde yaptığı basın açıklamasında fahiş kira protesto etti.

PANDEMİ, SAVAŞ, DEPREM GÖÇÜ…

Antalya’da, pandemi ile başlayan, Rusya-Ukrayna savaşı ve yaşanan 6 Şubat depreminin ardından kira fiyatları iyice tırmanışa geçti. Yoğun göç alan şehirlerin başında gelen Antalya’da kiralarda fahiş artışlar yaşanırken sabit gelirli vatandaşlar yine mağdur oldu.

BAZI BÖLGELERDE 50 BİN LİRAYI BULDU

Bazı bölgelerde 50 bin liraya ulaşan kira fiyatları vatandaşları isyan ettirdi. Kentte astronomik artan konut kiralarını protesto eden Antalya Kiracılar Dayanışması, basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Türkiye’de de Anayasa’nın 5. maddesinde barınma ihtiyacı devletin temel amaç ve görevleri arasında sayılmış, 35. maddesinde ise mülkiyet hakkının kamu yararı amacı ile sınırlandırılabileceği belirtilmiştir. Günümüzde kira kontrolü amacıyla kullanılan en yaygın yöntem olarak sınıflandırma yöntemi ön plana çıkıyor.

Bu yöntemde benzer özelliklere sahip konutlara uygulanabilecek en yüksek kira bedelinin ve bu kira bedellerine uygulanacak artış oranları kanun ile belirleniyor. Bu konudaki ilk uygulamalarda kira bedeli belli bir yıla göre sabitlenirken, daha sonraki uygulamalarda belirli bir artış oranı (enflasyon gibi) dikkate alınarak kira bedelinin belirlenmesi esası benimsenmiştir.

Bu yöntemde taşınmazlara uygulanacak kira bedelleri sınırlandırılırken, benzer özellikli taşınmazlar bir grup olarak değerlendirildiğini söyleyebiliriz. Bir yıllık dönemde kira tespit raporları oluşturulmalı, Vergide kayıt dışılığı önleme ve mücadeleye yönelik eylem planında da kira sözleşmelerinin e-devlette bulunmasının ve gayrimenkul değerleme bilgi sisteminin raporlarıyla bölgesel kira rayiç değerleri verisi oluşturulup e devlet üzerinden tutulacak evin kira değeri belirlenip ona göre, emlakçı komisyonu ve tahliye taahhüdü de dahil her şeyin kayıt altına alınması gerekiyor”

“SONRADAN TÜRK VATANDAŞI OLAN YABANCILARIN BİRDEN FAZLA KONUT ALIMI ENGELLENMELİ”

Borçlar Kanunu’na madde eklenerek, ilk kiralamada sokak rayici getirilmesi mümkün olduğu belirtilen açıklamanın devamında; “Buna göre, semtlerin, sokakların ve binaların emlak vergisi ve değerli konut vergisi belirlendiğine göre, kira sınırlamasına ilişkin bir sınıflandırma da yapılabilir.

Burada sosyal konutlar, orta konutlar ve lüks konutlar ile yazlıkları da ayrı sınıflandırmaya tabi tutulabilir. Konutları yatırım aracı olmaktan çıkarıp her ailenin 1 evi olmalı bunda kendi oturduğu takdirde vergi alınmamalı. Ancak fazla alınan konutlardan katlanarak vergi alınmalı. Aynı şekilde özellikle sonradan Türk vatandaşı olan yabancıların birden fazla konut alımı engellenmeli. Toprak satışına izin verilmemeli” denildi.