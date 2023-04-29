Şehit astsubay Tokat’ta son yolculuğuna uğurlandı

Evli ve 2 çocuk babası Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz, Nusaybin kırsalında Eren Huzur İlkbahar-Yaz-1 Operasyonu’nda PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralandı. Bölgeden alınıp Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Gündüz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit Gündüz’ün cenazesi Mardin’de düzenlenen törenin ardından memleketi Tokat’a getirildi. Şehidin eşi Melike İpek Gündüz, 5 yaşındaki kızı Beren ve 1 yaşındaki oğlu Metin Kutay Gündüz de aynı uçakla geldi.

Gündüz’ün cenazesini, Tokat Havalimanı’nda Vali Numan Hatipoğlu, AK Parti Tokat Milletvekilleri Mustafa Aslan ve Yusuf Beyazıt, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bahri Bostancı, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan ile ailesi ve yakınları karşıladı. Şehidin cenazesinin uçaktan indirildiği sırada ailesi ve yakınları gözyaşı döktü. Anne Hacer Gündüz, “Kuzum” diyerek ağladı.

NİKSAR’DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Şehit Mehmet Gündüz, Tokat Havalimanı’ndan alınarak kara yolu ile Niksar ilçesine getirildi. Niksar Ulu Camide şehit Gündüz için cenaze töreni düzenlendi. Törene, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Halis Zafer Koç, Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Tokat Milletvekili Yücel Bulut, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi, silah arkadaşları tarafından cenaze aracından alınarak tören alanına getirildi.

Cenazede annesi Hacer, eşi Melike İpek ve kız kardeşi Şerife Gündüz, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin babası Metin Gündüz’ün ise geçen yıl vefat ettiği belirtildi. Tokat Müftüsü Abdullah Pamuklu tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehit Gündüz’ün cenazesi, Niksar ilçesine bağlı Günlüce köyünde toprağa verildi. (DHA)