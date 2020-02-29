Şehit Bayram Olgun mahallesine kütüphane açılmasını istemiş!

65’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’nda görevli Piyade Teğmen Bayram Olgun, İdlib’de Türk askerlerinin hedef alındığı hava saldırısında şehit düştü. Naaşı memleketi Konya’nın Tepekent Mahallesi’ne getirilen Olgun için cenaze töreni düzenlendi. Törende Olgun’un al bayraklı tabutuna sarılan ablası, “Sana kahpece saldırdılar bebek katilleri kuzum. Cennette bize şefaatçi ol” diyerek yürekleri dağladı.

ŞEHİDİ ON BİNLER UĞURLADI

İdlib şehidi on binlerce kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından, Tepekent mezarlığında göz yaşları içinde toprağa verildi.

ŞEHİT OLGUN, MAHALLESİNE KÜTÜPHANE AÇILMASINI İSTEMİŞ

Öte yandan Şehit Olgun’un mahallesine bir kütüphane açılması için çaba harcadığı ortaya çıktı. 2017 yılının Aralık ayında Olgun’un sosyal medya hesabından, “Merhaba, İyi geceler. Tepekentli kardeşin olarak bakanlığa ya da Milli eğitime iletişim geçilirse bu kütüphane için uğraş versek” paylaşımında bulunduğu öğrenildi.

SELÇUKLU BELEDİYESİ GİRİŞİMLERE BAŞLADI

Olgun’un mahallesine kütüphane isteğini öğrenen Selçuklu belediyesi yetkilileri, şehidin adına bir kütüphane açılması için girişimlere başladı.

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