Şehit cenazesinde duygulandıran görüntü

Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, teröristlerin sızma girişimini engellemek için attığı el bombasıyla yaralanan ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Altınayak, dün memleketi Konya’nın Ilgın ilçesinde dualarla toprağa verildi.

ÜŞÜMESİNLER DİYE ASKERLERE MONTLARINI GİYDİRDİLER

Cenaze töreninde havanın soğuk olması askerlere de zor anlar yaşattı. Ayakta bekleyen askerlerin üşümemesi için bir grup genç, kendi mont ve ceketlerini tören mangasında saygı atışı yapmak için bekleyen askerlere giydirdi.

Vatandaşların çektiği bu anlar sosyal medyada büyük ilgi çekerken, duygulu dolu anlar da yaşattı.