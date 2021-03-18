Şehit dedelerinin kabrine 100 yıl sonra ilk ziyaret

Sakarya Meydan Muharebesi’yle ilgili bir ilk gerçekleşti. Binlerce isimsiz şehit mezarının bulunduğu alanda artık bir şehidimiz adıyla anılacak. Ankara Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi Genel Koordinatörü emekli Albay Kadim Koç ve emekli öğretmen Ziya Başar, Genelkurmay Başkanlığı’nın 1974’te yayınladığı makaleden yola çıktı. Şehit Kalecikli Salih’in kabrine ulaştı.

ÇEVRE DÜZENLEMESİ

Sakarya Meydan Muharebesi’nin gerçekleştiği alan, 2015’te Tarihi Milli Park ilan edildi. Milli Park Müdürlüğü tarafından koruma altına alınan Kalecikli Salih’in mezarında Polatlı Belediyesi tarafından Eskipolatlı Mahallesi sakini Nadir Güler ve mahalle muhtarı Emin Özsoy’un katkılarıyla çevre düzenlemesi gerçekleştirildi. Mezar alanı ziyarete hazır hale getirildi. Polatlı Belediyesi tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nde Sakarya şehidi Kalecikli Salih’i anma tören yapılacak. Şehidin torunları ilk kez dedelerinin mezarını görecek.