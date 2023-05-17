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17 Mayıs 2023
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Şehit Doğan, son yolculuğuna uğurlandı

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Tokat’ın Turhal ilçesine bağlı Çayıraltı köyünde yaşayan Necati ve Havva Doğan çiftinin 5 çocuğundan dördüncüsü ve bekar olan Jandarma Uzman Çavuş Bayram Doğan’ın cenazesi gece Şırnak’tan uçakla memleketine getirildi.

TABUTA SARILIP GÖZYAŞLARI DÖKTÜLER

Turhal Devlet Hastanesi morguna konulan şehidin cenazesi alınarak töreninin yapılacağı Cumhuriyet Meydanı’na götürüldü. Şehit Doğan’ın babası Necati ve annesi Havva Doğan, kardeşleri Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Tören alanında bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in çelenklerine bir grup tarafından tepki gösterildi.

ŞEHİT DOĞAN’IN 2 AĞABEYİ DE UZMAN ÇAVUŞ

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Bayram Doğan’ın ağabeyleri İsmail Doğan’ın Hakkari’de, Ömer Doğan’ın ise Ankara’da Jandarma Uzman Çavuş olduğu belirtildi.

Cenaze törenine, Doğan’ın ağabeyi İsmail Doğan askeri kamufulajı ile katıldı. Törende yaklaşık 5 bin kişi yer aldı.

İl Müftüsü Abdullah Pamuklu’nun kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, tekbirler eşliğinde cenaze aracına taşındı. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Bayram Doğan, Çayıraltı köyünde dualar eşliğinde toprağa verildi. (AA)

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