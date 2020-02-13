Şehit emniyet müdürü soruşturmasında 27 gözaltı kararı

MİT İstanbul Bölge Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde 2018’in Aralık ayında şehit edilen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi cinayetinde FETÖ izine rastlandı.

Savcılık talimatıyla sabah 06.00’da düğmeye basıldı. 27 kişinin gözaltına alınması için İstanbul merkezli yedi ilde operasyonlar düzenlendi. Operasyon kapsamında yakalanan şahısların FETÖ içerisinde faaliyet gösterdikleri, 9’unun görevde polis memuru olduğu öğrenildi.

Şüphelilere, 11 Aralık 2018’de polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, tarafından makam odasında şehit edilen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi cinayeti kapsamında gözaltı işlemi başlatıldığı öğrenildi.

İddiaya göre; tayin isteğini reddeden Aytuğ Verdi’yi şehit eden, Personel Şube Müdürü Ercan Polat’ı yaralayan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, saldırıyı FETÖ üyesi polislerin yönlendirmesiyle gerçekleştirdi. “Tayinimi yapmadılar”, “Siniri krizi geçirdim” söylemlerini de FETÖ’den aldığı talimatla dile getirdiği öne sürülen Sarıcaoğlu’nun şehit ettiği Aytuğ Verdi; 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kısıklı’daki evini korumaya almıştı.